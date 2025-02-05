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Dünya

Irak’ta Kut’ül Amare Türk Şehitliği’nde yenileme çalışması yapıldı

Irak'ın Vasıt (Kut) vilayetinde bulunan Kut’ül Amare Türk Şehitliği’nde yenileme çalışmaları için tören düzenlendi.

Haydar Karaalp  | 05.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Irak’ta Kut’ül Amare Türk Şehitliği’nde yenileme çalışması yapıldı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Kentteki şehitlikte yapılan yenileme töreni açılışına Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve Vasıt Valisi Muhammed Meyyahi katıldı.

Burada konuşma yapan İnan, “Bu toprakların milletimizin her bir ferdinin kalbindeki yeri müstesnadır. Kut, bizim için bir şehir ismi değil, Iraklı kardeşlerimizle omuz omuza zorluklara rağmen yabancı işgali ve emperyalizme karşı kazandığımız destansı zaferin adıdır.” dedi.

Kut’ül Amare’nin iki halkın kardeşliğinin güçlü nişanesi olduğunu ifade eden İnan, Kut’ül Amare’de şehit olan Türk ve Iraklı şehitleri minnet ve rahmetle yad edildiklerini söyledi.

“Bölgesel sınamalarla birlikte mücadele ediyoruz”

Büyükelçi İnan, “Tarih boyunca yan yana var olmuş iki kardeş halk dış güçlerin tüm çabalarına rağmen birbirinden kopmamış ve bağlılığı güçlendirmiştir.” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gücünü kardeşlikten alan bu kadim dostluğun geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz. Bugün de ülkemiz Irak ile yakın bir çalışma ilişkisi içerisindedir. Bir yandan ortak çıkar temelinde ikili ilişkilerimizi tahkim ediyor diğer taraftan bölgesel sınamalarla birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye ve Irak DEAŞ ve PKK terör örgütlerine karşı verilen mücadele başta olmak üzere güvenlik alanında ortak tehditlere karşı artarak devam eden işbirliğiyle bölgemizin kalıcı istikrar ve huzuru bakımından çalışmalarını sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinden güneyine ve batısından doğusuna hiç bir Iraklıyı ayırt etmeden destek ve dayanışmamızı sürdüreceğiz.”

Vasıt Valisi Meyyahi de, Irak ve Türk halkı arasında muazzam ortaklıkların bulunduğunu söyleyerek, ikili ilişkilerin vaadedeci bir geleceğe doğru ilerlediğini belirtti.

“Hükümetler olarak bu ortak tarihten hareketle ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışmalıyız.” ifadesini kullanan Meyyahi, Vasıt Valiliği olarak da buna hazır olduklarını belirtti.

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