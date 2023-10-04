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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti ve futbolculardan Renato Steffen basın toplantısı düzenliyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. - VTR
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Dünya

Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiye'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Sarp Özer  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

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