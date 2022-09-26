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Dünya

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

Irak Meclisinin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 26.09.2022
Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı Fotoğraf: Haydar Karaalp/AA

Bağdat

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.

Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti.

Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığına aday kişiler oylamaya sunulacak.

Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.

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