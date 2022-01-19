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Dünya

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah'ın bürosuna bombalı saldırı

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, el bombası atılan büroda maddi hasar oluştu.

Ali Makram Ghareeb   | 19.01.2022
Irak Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah'ın bürosuna bombalı saldırı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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