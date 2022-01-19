Irak Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah'ın bürosuna bombalı saldırı
Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, el bombası atılan büroda maddi hasar oluştu.
Kerkük
Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti.
Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.