Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'a açılan bir gümrük kapısının "ihlaller nedeniyle" tüm geçişlere kapatılması talimatını verdi.

İdris Okuducu   | 10.08.2019
Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı

İstanbul

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'a açılan bir gümrük kapısının "ihlaller nedeniyle" tüm geçişlere kapatılması talimatını verdi.

Abdulmehdi'nin imzasının bulunduğu ve basına sızan belgeye göre, ihlallerin tespit edildiği Diyala vilayetindeki Mendeli-Somer Gümrük Kapısı tüm geçişlere kapatıldı.

Belgede, kapatılan sınır kapısının memurlarının da yine İran'a açılan Munduriye Gümrük Kapısı'na gönderilmesi talimatı yer alıyor.

Söz konusu belgede ihlallerin ne olduğuna ve sınır kapısının ne zamana kadar kapalı kalacağına dair herhangi bir detay verilmezken, yerel medyada ihlaller konusunda Haşdi Şabi'ye işaret edildi.

Medyada, İran destekli Haşdi Şabi içinde bazı grupların söz konusu gümrük kapısının iç işlerine karıştığı, herhangi bir kontrol ve test yapılmadan Irak'a yasak ürünler soktukları ileri sürüldü.

Irak ve İran arasındaki sınır kapıları

Irak'ın İran ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 8 gümrük kapısı bulunuyor.

Irak merkezi hükümetinin Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Mendeli-Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ise İran'la arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 3 sınır kapısı var.

Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı

Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı

'Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo insanlığa karşı işlenen bir suçtur'

Irak'ta DEAŞ saldırısı

'İsrail'in Basra Körfezi'ndeki koalisyona katılması facia olur'

'İsrail'in Basra Körfezi'ndeki koalisyona katılması facia olur'
'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası
İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti

İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti