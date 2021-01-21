Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mihanna, başkent Bağdat’taki patlamanın arkasında DEAŞ’ın olduğunu belirterek, "Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.
Bağdat
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, Bağdat’ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.
Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.
32 ölü, 110 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.
Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.