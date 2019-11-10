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Dünya

Irak hükümeti barışçıl gösterilere her türlü askeri müdahaleyi reddetti

Irak hükümetinin, barışçıl gösterilere her türlü askeri müdahaleyi reddettiği bildirildi.

İdris Okuducu   | 10.11.2019
Irak hükümeti barışçıl gösterilere her türlü askeri müdahaleyi reddetti Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Faik Zeydan'ın başkent Bağdat'ta bir araya geldiği belirtildi.

Dörtlü toplantıda 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösteriler ile güvenlik ve siyasi gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm taraflar, halkın barışçıl gösterilerini meşru bir reform hareketi olarak kabul ediyor. Göstericilerin taleplerine kamuoyunun ulusal çıkarları için karşılık verilecek çünkü Iraklılar onlarca yıldır süren savaş ve yorgunluktan sonra hizmet ve siyasi taleplerde bulunma hakkına sahiptir."

Açıklamada ayrıca toplantıya katılan tarafların göstericilere karşı her türlü askeri müdahaleyi reddettiği belirtildi.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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