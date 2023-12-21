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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi

Irak'ın güneyindeki Basra'da bir limandan 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi Gazze için yola çıktı.

Haydar Karaalp  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Irak, Gazze için 10 milyon litre akaryakıt yüklü gemi gönderdi Fotoğraf: Burak Akay/AA

Bağdat

Irak Başbakanlık Müsteşarı Zeydan Halaf, Basra'da Hor ez-Zubayr Limanı'ndan Filistin halkı için yola çıkan akaryakıt yüklü geminin Süveyş Limanı'na gittiğini açıkladı.

AA muhabirine konuşan Irak Kızılayı Basra Sorumlusu Hatem Atşan, söz konusu akaryakıtın Irak hükümetinden Filistin'deki Gazze halkına hediye olarak gönderildiğini ifade ederek, "Bu akaryakıt deniz yoluyla Mısır'a gönderilerek Mısır Kızılayı'na teslim edilecek oradan da Filistin Kızılayı'na verilecek." dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul da yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkına yardımların süreceğini kaydederek, cumartesi günü de Gazze için Mısır'da Ariş Havalimanı'na iki uçakla yardım gönderileceğini belirtti.

Söz konusu yakıt gönderiminin ilk defa yapıldığına işaret eden Atşan, bundan sonra da sağlık ve gıda alanında yardımların süreceğini söyledi.

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