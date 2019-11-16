Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, erken seçimlere hazırlık olarak bağımsız bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Arif Yusuf,Hamdi Yıldız   | 16.11.2019
Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı

Irak

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, erken seçimlere hazırlık olarak bağımsız bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, zamanı belirlenmiş bir geçiş dönemi olmaksızın söylenecek söz ve yol haritasının erteleme ve uzatma anlamına geldiğini belirtti.

Kurulması çağrısında bulunduğu bağımsız hükümetin temel görevinin ülkeyi erken seçimlere taşımak olduğunu kaydeden İbadi, bunun insaflı bir kanun ve Birleşmiş Milletlerin ortaklığında bağımsız bir komisyon ile yapılması gerektiğine işaret etti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı

Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı

Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Iraklı göstericiler ülkenin en önemli limanına giden yolları kapattı

Geri gönderme merkezlerinde en fazla Iraklı yabancı terörist savaşçı bulunuyor

Geri gönderme merkezlerinde en fazla Iraklı yabancı terörist savaşçı bulunuyor
Türkmenler, Irak Anayasa Mahkemesine tepkili

Türkmenler, Irak Anayasa Mahkemesine tepkili
Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor

Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor