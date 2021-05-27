Irak Başbakanı Kazımi: Haşdi Şabi Komutanı Muslih halen tutuklu
Irak Başbakanı Kazımi, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Muslih’in terör suçundan dolayı halen tutuklu bulunduğunu bildirdi.
Bağdat
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih’in durumununa ilişkin yazılı açıklamasında, "Başkomutanın talimatı gereği, güvenlik gücü sabah saatlerinde terör suçu ve hakkındaki şikayetlerden yola çıkarak birini (Haşdi Şabi Enbar Komutanı) tutukladı." ifadesini kullandı.
Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Savunma Bakanlığı İstihbaratı, İçişleri Bakanlığı İstihbaratı ve Haşdi Şabi Emniyet Gücü’nden oluşan bir komite kurularak tutuklu kişi hakkında incelemelere başladığını aktaran Kazımi, söz konusu kişinin Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndaki sorgusuna devam edildiğini kaydetti.
Haşdi Şabi’nin Yeşil Bölge’yi kuşatmasıyla ilgili de Kazımi, "Silahlı bazı güçler tarafından yapılan silahlı gösteriler Irak Anayasasına ve yürürlükte olan yasalara aykırıdır. Bu konu hakkında da acil inceleme başlatılması talimatı verdik." ifadelerini kullandı.
Haşdi Şabi çevresinden yapılan açıklamalarda ise, tutuklu komutanlarının serbest bırakılarak Haşdi Şabi Emniyet Gücü’ne teslim edildiği iddia edildi.
Yeşil Bölge’yi kuşatan Haşdi Şabi unsurlarının da bölgeden çekilmesi talimatı verildiği aktarıldı.
Haşdi Şabi Komutanının Kerbela’daki sivil aktivistleri öldürme ve ABD güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne yapılan roketli saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.