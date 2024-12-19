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Dünya

Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacak

Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı.

Ali Makram Ghareeb  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacak

Kerkük

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, konuya dair açıklama yaptı.

Miri, Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını belirtti.

İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.

Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

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