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Dünya

Intel'in geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde azaldı

ABD'li çip şirketi Intel'in geliri geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 azalış gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Intel'in geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde azaldı

New York

Intel, 2024'ün ekim-aralık dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 14,3 milyar dolara geriledi. Şirket, 2023'ün aynı döneminde 15,4 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, düşmesine rağmen 13,8 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı.

Bir önceki yılın son çeyreğinde yaklaşık 2,7 milyar dolar net kar açıklayan Intel, 2024'ün aynı döneminde yaklaşık 126 milyon dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 3 sent oldu. Intel, bir önceki yılın son çeyreğinde hisse başına 63 sent kar açıklamıştı.

Intel'in 2024 genelinde elde ettiği gelir de yıllık bazda yüzde 2 azalışla 53,1 milyar dolara indi. Şirketin geçen yılki toplam zararı ise 18,8 milyar dolar oldu.

Intel'in bilanço açıklamasında, bu yıl ilk çeyrekte 11,7 milyar dolar ila 12,7 milyar dolar arasında gelir ile hisse başına 27 sent zarar beklendiği bildirildi.

Şirketin Geçici Eş Üst Yöneticisi (CEO) Michelle Johnston Holthaus, geçen yılın son çeyreğinin beklentilerin üzerinde gelir ve kar marjı sağlanması nedeniyle olumlu olduğunu belirtti.

Johnston Holthaus, "Ürün portföyümüzü güçlendirmeye ve basitleştirmeye yeniden odaklanmamız ve süreç yol haritamızda devam eden ilerleme, bizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verecek şekilde konumlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Intel Geçici Eş CEO'su ve Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner de şirketin gidişatını iyileştirmek için geçen yıl açıkladıkları maliyet azaltma planının etkisini gösterdiğini vurguladı.

Yatırdıkları sermayeden daha fazla getiri elde etmeye ve karlılığı artırmaya çalıştıklarına işaret eden Zinsner, bu yılın ilk çeyreğine dair beklentilerin makro belirsizlikleri yansıttığını kaydetti.

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