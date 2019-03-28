İnsani yardımların ulaştırılamadığı yerlere gitmeye çalışıyorlar
Mozambik'teki Idai kasırgası ve selin ardından ülkede faaliyetlerini sürdüren Türk yardım kuruluşları, insani yardımların ulaşamadığı bölgelere gidebilmek için saha çalışmalarını sürdürüyor.
Beria
Mozambik'teki Idai kasırgası ve aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarının ardından insani yardım çağrısında bulunan Mozambik’te, aralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TİKA, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılayı, AKUT ve Türkiye Diyanet Vakfının da bulunduğu Türk insani yardım kuruluşları faaliyetlerine devam ediyor.
Gıda maddeleri öncelikli olmak üzere acil insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulan Mozambik'te, bazı yollar selde hasar gördüğü için yardımları ulaştırmakta güçlük çekiliyor.
Türk kuruluşları, daha önceden yardım alamamış bölgeleri tespit ederek bu bölgelerdeki acil ihtiyaçları tedarik etmeye çalışıyor.
Acil ihtiyaçların cuma günü Beria'ya getirilmesi planlanıyor
Tespit edilen acil ihtiyaçların, cuma günü askeri kargo uçağıyla Türkiye'den Beria'ya getirilmesi planlanıyor.
Felaketin hemen ardından Türkiye tarafından Mozambik'e, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.