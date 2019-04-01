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Dünya

Zimbabve'de Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 299'a yükseldi

Zimbabve'de kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a çıktı.

Adam Abu Bashal   | 01.04.2019
Zimbabve'de Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 299'a yükseldi

Abuja

Zimbabve'de Idia kasırgası ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 299'a yükseldiği bildirildi.

Yerel Yönetim Bakanı July Moyo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölü sayısının 189'dan 299'a yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), afette 329 kişinin kaybolduğunu, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıklamıştı.

Ülkede martın ortasında meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden 1 milyondan fazla kişi etkilenmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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