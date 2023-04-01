Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,826.10
BTC/USDT
28,565.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2023

İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'de "Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, ülkenin ünlü kütüphanesi British Library'de toplu iftar programı düzenlendi.

Zuhal Demirci  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım / AA

İngiltere

Ramazan Çadırı Projesi'nin 10. yılında başkent Londra'daki British Library'de düzenlenen iftar programına Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan çok sayıda kişi katıldı.

İftar öncesinde kütüphane içerisinde ezan okundu, dua edildi.

İftar organizasyonuna, Camden Belediye Başkanı Nasim Ali ve British Library Operasyonlar Başkanı Jerry Shillito da katıldı.

Ramazan ayının ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te kurulan ve bu sene 10. yılını kutlayan Ramazan Çadırı Projesi kapsamında yürütülen açık iftar programları aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Toplulukları bir araya getirerek ramazanın ruhunu yaymayı amaçlayan iftar organizasyonunun ana sponsorları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'den Brexit sonrası en büyük ticari anlaşma

Galatasaray Kaptanı Muslera: Tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var

Depremzede aşçı ve oğlu her gün afetzedeler için yemek pişiriyor

Depremzede aşçı ve oğlu her gün afetzedeler için yemek pişiriyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım
Guardian gazetesinin sahipleri, kurucuları kölelikten çıkar sağladığı için özür diledi

Guardian gazetesinin sahipleri, kurucuları kölelikten çıkar sağladığı için özür diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet