Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,823.40
BTC/USDT
28,433.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) raporu, ülkedeki nüfusun yüzde 10'unun Müslümanlardan oluştuğunu ortaya koydu.

Esra Taşkın  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor Fotoğraf: Ameer Alhalbi/AA

Paris

INSEE ve Fransa Demografik Etütler Enstitüsü (INED), ülkede 2019-2020 yılları arasında 18-59 yaş aralığında 27 bin 200 kişi ile yapılan ankete göre ülkedeki dini aidiyetlere ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, Fransa'da nüfusun yüzde 51'i hiçbir dine inanmıyor.

Bu oran göçmen asıllı olmayanlarda yüzde 58'e çıkarken göçmen asıllı nüfusta yüzde 19'a denk geliyor.

Hiçbir dine aidiyet hissetmeyenlerin oranı son 10 yılda artış gösterdi.

Belirtilen yaş aralığındaki nüfusun yüzde 29'unu Katolikler oluştururken Müslümanların oranının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Göçmen kökenliler arasında ise Müslümanların oranı yüzde 44 olarak rapora yansıdı.

Müslüman ailelerde çocukların yüzde 91'i ebeveynleriyle aynı dine mensupken, Hristiyanlarda bu oran yüzde 70'in altında kaldı. Yahudilerde ise söz konusu oranın yüzde 84 olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor

Fransa'da nüfusun yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor

Fransız sözcü terör örgütü PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanmasının "hükümeti bağlamadığını" iddia etti

Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu

Fransa'da Nestle, pizzalarında bakteri çıkan Buitoni markasının fabrikasını kapattı

Fransa'da Nestle, pizzalarında bakteri çıkan Buitoni markasının fabrikasını kapattı
Macron, emeklilik reformu karşıtlarınca yuhalandı

Macron, emeklilik reformu karşıtlarınca yuhalandı
AP milletvekilleri: Fransa'daki polis şiddetini durdurun

AP milletvekilleri: Fransa'daki polis şiddetini durdurun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet