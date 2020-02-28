İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na İdlib'deki gelişmelerin ardından ülkesinin desteğini ifade etti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.