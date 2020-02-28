Euro
6.82
Dolar
6.21
BIST 100
106,546.00
Altın
1,618.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na İdlib'deki gelişmelerin ardından ülkesinin desteğini ifade etti.

Tevfik Durul   | 28.02.2020
İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Raab, görüşmede, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek

İngiltere'den İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

'Terörle mücadele etmek Türk dış politikasının önceliklerinden biridir'

Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası ilişkilerde sürekli dost ya da sürekli düşman yoktur

Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası ilişkilerde sürekli dost ya da sürekli düşman yoktur
Bakan Çavuşoğlu, Rus heyetinin Türkiye'ye yapacağı İdlib ziyaretini değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, Rus heyetinin Türkiye'ye yapacağı İdlib ziyaretini değerlendirdi
Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor