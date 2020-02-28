Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.
Baki
Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.