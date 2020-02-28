Euro
6.82
Dolar
6.21
BIST 100
106,546.00
Altın
1,618.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.

Ruslan Rehimov   | 28.02.2020
Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Baki

Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi. 

Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İran'da ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi

'Kovid-19' salgını Avrupa hava trafiğini azalttı

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler

Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler
Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görüldü

Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görüldü