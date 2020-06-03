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Dünya

İngiltere'den Hong Konglulara çalışma vizesi sözü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in "Ulusal Güvenlik Yasası"nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda Hong Konglulara çalışma vizesi verebileceklerini duyurdu.

Nuri Aydın   | 03.06.2020
İngiltere'den Hong Konglulara çalışma vizesi sözü

Ankara

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, The Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin'in çıkardığı yasa nedeniyle Hong Kongluların yaşam tarzlarının tehdit altında olduğu endişesini taşıdığını belirtti.

Hong Kong'da yaşananları görmezlikten gelemeyeceklerini vurgulayan Boris Johnson, Pekin yönetiminin "Ulusal Güvenlik Yasası"nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Johnson, Hong Kong halkı ile tarihi dostluk bağlarını sürdürmekten başka seçenekleri olmadığı yorumunu yaparak, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa, göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'un, insanları özgür olduğu için başarılı olduğunu ileri süren İngiltere Başbakanı Johnson, "Ulusal Güvenlik Yasası"nın halkın özgürlüklerini kısıtlayacağı ve Hong Kong'un özerkliğini aşındıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'da yaklaşık 350 bin kişinin BNO pasaportu bulunuyor.

Yasa

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

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