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Dünya

Afrikalı eski liderlerden ABD’ye George Floyd kınaması

Afrika ülkelerinin eski liderleri, George Floyd adlı Afrikalı Amerikalının ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.

Alaattin Doğru   | 03.06.2020
Afrikalı eski liderlerden ABD’ye George Floyd kınaması

Dakar

Afrika ülkelerinin eski liderleri, George Floyd adlı Afrikalı Amerikalının ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.

Benin'in eski Cumhurbaşkanı Nicephore Soglo, Afrika Eski Hükümet ve Devlet Başkanları Forumu adına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerini bu cinayeti şiddetle protesto etmeye çağırarak bu ve benzeri suçların faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Soglo, "Tüm dünyanın nihayet uyanarak öfkesini ifade etmesi için nasıl bir zalimlik seviyesine ulaşmış olmalısınız. Kim, burada bir Avrupalıya, Arap'a, İsrailliye, Çinliye, Japon'a, Arjantinliye bu şekilde davranmaya cesaret edebilir. Artık yeter." ifadelerine yer verdi.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo da, konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu zor zamanlarda ABD'deki sevdikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.

Akufo-Addo, "George Floyd'un talihsiz ve acıklı ölümü, Amerika'nın nefret ve ırkçılıkla ilgili sorunlarının çözümünde kalıcı bir değişime ilham olacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı da Floyd için başsağlığı dileyerek, sivillere yönelik şiddeti kınadıklarını bildirmişti.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Minneapolis'te başlayan protestolar sonucu Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Floyd'un ölümü nedeniyle cuma günü gözaltına alınan Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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