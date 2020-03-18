Euro
7.05
Dolar
6.48
BIST 100
85,576.61
Altın
1,495.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar ilk ve orta dereceli tüm okulların kapatılmasına karar verildi.

Hasan Esen   | 18.03.2020
İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında yeni kararı açıkladı.

"Okullar cuma öğleden sonra kapılarını kapattıktan sonra, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaklar." diyen Williamson, bu sürede sınavların da yapılmayacağını belirtti.

Ülkedeki üniversiteler daha önce kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı almış veya online eğitime geçmişti. 

Ulusal Sağlık Sistemi verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 104'e ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Tartışmalı toplumsal bağışıklılık stratejisi

Toplumsal bağışıklılık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti. 

Başbakan Boris Johnson, pazartesi yaptığı açıklamasında halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti. 

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 274'e yükseldi
Merkel, Kovid-19'a karşı alınan kurallara uyulması çağrısında bulundu

Benzer haberler

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı

İngiltere'den 4'lü zirve açıklaması

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi

İngiltere'den ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması
İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı