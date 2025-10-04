Dolar
Dünya

İngiltere'de yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde 355 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterenlerin düzenlediği protestoda 355 kişi gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
İngiltere'de yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde 355 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Londra

İngiltere'de, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda 355 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Londra Metropolitan Polisi, Palestine Action’ın yasaklı bir örgüt olduğunu öne sürerek, gruba destek vermenin suç kabul edildiği uyarısında bulundu.

Polis, Defend Our Juries adlı grubun çağrısına destek vererek, oturma eyleminde bulunanları gözaltına aldı.

Yaşı veya engeli nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken protestocular ise polis tarafından taşınarak araçlara bindirildi.

Polisin yaşlı ve engelli eylemcileri gözaltına almasına diğer eylemciler tepki gösterdi.

Londra Metropolitan Polisi, yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısının 355 olduğunu açıkladı.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda bir İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries isimli grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmıştı.

Daha önce iki kere düzenlenen Palestine Action'a destek eylemlerinde toplamda 1422 eylemci gözaltına alınmıştı.

