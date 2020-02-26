Euro
6.68
Dolar
6.15
BIST 100
114,568.10
Altın
1,645.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Turizm Değerlendirme Toplantısı - Antalya
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün ne ölçüde yayıldığını anlamak için haftada 600 kişinin test edileceği bir "takip" programına başlanacak.

Hasan Esen   | 26.02.2020
İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

Londra

İngiltere'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne ölçüde yayıldığını anlamak için binlerce kişinin test edilmesine karar verilirken, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekirse okullarının kapatılabileceği belirtildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinin manşetten verdiği haberlere göre, Avrupa'da koronavirüs taşıyan kişilerin sayısının beklenmedik şekilde artmasının ardından İngiltere'de bilinenden çok daha fazla vaka olabileceği endişesiyle binlerce İngiliz'in test edilmesine karar verildi.

Halk Sağlığı Kurumu, haftada 600 kişinin test edileceği bir "takip" programına başlayacaklarını açıkladı.

100 sağlık kliniği ile 11 hastaneyi kapsayan programda, çok az semptom gösterenler ve "yüksek riskli" ülkelere hiç gitmemiş hastalar bile teste tabi tutulacak.

Okullar kapatılabilir, toplu taşımaya kısıtlama getirilebilir

Testlere ek olarak, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Chris Whitty, virüsün yayılmasıyla mücadele için "tüm seçenekleri araştırdıklarını" belirtti.

Bu kapsamda okulların kapatılabileceğini ancak şu aşamada böyle bir toplu karar almaya gerek olmadığını ifade eden Whitty, ayrıca toplu taşıma kullanımında kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.

Whitty, tehdidin artması halinde enfekte olan kişinin tüm ailesinin karantinaya alınabileceğini de söyledi.

"Oldukça endişeliyim"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgın konusunda "oldukça endişeli" olduğunu belirtirken, hükümet İngiliz vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İtalya'da karantina altına alınan 11 kasabaya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İtalya'daki kayak tatilinden dönen öğrencilerin gittiği en az 12 okulda ise önlem alındı. En az 2 okulda eğitime ara verilirken, diğerlerinde ise bazı öğrenciler ve görevliler evlerine gönderildi.

İskoçya'da yetkililer, virüsün yayılması durumunda büyük toplantıların yasaklanabileceği uyarısında bulundu.

İrlandalı yetkililer ise, İrlanda ve İtalya arasında bu hafta sonu Dublin'de oynanacak ragbi maçının iptal edilmesi için çağrıda bulunacaklarını, aksi halde "önemli bir riskin" ortaya çıkabileceğini duyurdu.

Şimdiye kadar sadece 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı İngiltere, koranavirüsü "ciddi ve yakın tehdit' ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Koca: Tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı
Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı