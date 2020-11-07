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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 413 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 413 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son 24 saate 24 bin 957 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 171 bin 441'e yükseldi.

Bilal Acar   | 07.11.2020
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 413 kişi hayatını kaybetti

Londra

İngiltere'de son 24 saatte 413 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 24 bin 957 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 171 bin 441'e yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 413 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 48 bin 888'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 bin 949 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1185'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

İkinci ulusal karantina kararı

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, 5 Kasım'da başlayan karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; halk yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.

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