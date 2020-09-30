Euro
9.05
Dolar
7.72
BIST 100
1,145.24
Altın
1,893.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bilal Acar   | 30.09.2020
İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 143'e ulaştı. 

Ülkede son 24 saatte 7 bin 108 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 453 bin 264'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 bin 252 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 312'si yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de salgının başından bu yana görülen günlük vaka sayısı ilk kez dün 7 binin üzerine çıkmıştı.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta iki kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek ay ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren ise 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası iki katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
HES kodu nasıl alınır?
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

Benzer haberler

Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı

Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı

Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü

DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla

DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi