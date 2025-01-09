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Dünya

İngiltere'de soğuk hava dalgası ve buzlanma nedeniyle "sarı alarm" verildi

İngiltere'de etkili olan soğuk hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ülke genelinde "sarı alarm" ilan edildi.

Zuhal Demirci  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
İngiltere'de soğuk hava dalgası ve buzlanma nedeniyle "sarı alarm" verildi

Londra

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamaya göre, aşırı soğuk hava dalgası, birçok bölgede yoğun kar yağışına neden olurken, şiddetli yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle onlarca sel uyarısı yapıldı.

Ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava koşulları ve buzlanma nedeniyle "sarı alarm" verildi.

İngiltere'nin doğusu ve kuzeybatısı, İskoçya'nın kuzeyi ve Kuzey İrlanda için kar ve buzlanma uyarısı, yarın yerel saatle 10.00'a kadar geçerli olacak. İngiltere'nin güneybatısı ve Galler'in bazı bölgelerini kapsayan buzlanma uyarısı ise yarın yerel saatle 03.00'te başlayarak 11.00'e kadar devam edecek.

Ulaşımında aksamalar meydana gelebilir

Yetkililer, uyarı yapılan bölgelerde kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksama yaşanabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle buzlanma riski bulunan yollarda ilave tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Manchester Havalimanı, "önemli miktarda kar" nedeniyle kapatılan iki pistini yeniden hizmete açtı ancak havalimanı yetkilileri bazı uçuşlarda gecikmelerin devam edebileceğini duyurdu.

Meteoroloji tahminlerine göre, pazar gününe kadar İngiltere'nin batısındaki bazı bölgelerde sıcaklık çift haneli değerlere yükselebilir.

İngiltere ve İskoçya'nın doğusundaki buzlanma ve soğuk hava koşullarının ise gelecek pazartesiye kadar etkili olması öngörülüyor.

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