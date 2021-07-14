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Dünya

İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi

İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı Arooj Shah'a ait araç kundaklandı.

Zuhal Demirci   | 14.07.2021
İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi

Londra

Oldham'da bu yılın başında konsey liderliğine seçilen Arooj Shah'a ait araç, dün erken saatlerde kasıtlı olarak ateşe verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester Polisinden bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Aracın kasten ateşlendiği ve komşu bir mülkte hafif hasara yol açtığı tespit edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Dedektif Başmüfettiş Wesley Knights da "Bu yangın, bir aracı yok etti ve komşu bir mülke de zarar verdi. Bu pervasız, tiksindirici bir hareket. Kimsenin yaralanmaması büyük şans." ifadesini kullandı.

Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çok sayıda siyasetçiden Shah'a destek

Saldırı, İngiltere futbol takımının EURO 2020 finalinde İtalya'ya yenilmesinin ardından 3 siyahi oyuncunun internette ırkçı saldırılara uğraması ve sonrasında ülkenin gündemine oturan ırkçılığın, yine ülke çapında kınanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Kundaklama olayının ardından çok sayıda siyasetçi, Shah'a desteğini iletti.

İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Qureshi, Arooj Shah'la dayanışma mesajı paylaşarak, siyasetteki hiç kimsenin böyle bir durumla yüzleşmemesi gerektiğini bildirdi.

Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, Twitter'dan "Bu, kesinlikle dehşet verici ve olay tüm yönleriyle araştırılacak." paylaşımında bulundu.


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