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Dünya

İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında iki aday kaldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Penny Mordaunt elendi.

Gökhan Kurtaran   | 20.07.2022
İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında iki aday kaldı

Londra

Muhafazakar Part liderliği için yapılan oylamada Penny Mordaunt 105 oyla elenen isim oldu.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy ile en çok desteği aldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss ise 113 oy olarak yarışa devam etme şansı yakaladı.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

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