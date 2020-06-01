Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 45 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 45'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 01.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 45 oldu

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 39 bin 45’e çıktı. 

Ülkede dün 1570 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 276 bin 332’ye yükseldi.

İngiltere’de toplam test sayısı da dün yapılan 128 bin 437 testle 4 milyon 484 bin 340 oldu.

İngiliz Ulusal Sağlık Siteminin (NHS) yayımladığı verilere göre bugün ilan edilen toplam ölü sayısı daha önce kayıtlara geçmeyen 445 ölümü de içeriyor.

Yeni gevşeme adımında ilk gün

Öte yandan ülkede 23 Mart’ta başlayan salgınla mücadeleye dönük kısıtlamalarda bugün yeni bir gevşemeye gidildi.

Bu kapsamda bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişiye kadar gruplar açık havada sosyal mesafeye riayet ederek buluşabilecek. 

Yeni gevşeme adımıyla ülkede bugün ilkokulların ilk ve son sınıfları ders başı yaparken, açık hava pazarları ve oto galerileri de hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 45 oldu

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 45 oldu

İngiltere Championship'in 20 Haziran'da başlatılması planlanıyor

Londra'da, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne ilişkin gösteri

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı
İngiltere Libya’ya Rus savaş uçakları sevk edildiğine ilişkin haberlerden kaygılı

İngiltere Libya’ya Rus savaş uçakları sevk edildiğine ilişkin haberlerden kaygılı
Hafter'in 5 eski İngiliz askere 150'şer bin dolar verdiği iddiası

Hafter'in 5 eski İngiliz askere 150'şer bin dolar verdiği iddiası