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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 995’e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 02.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 995’e çıktı. 

Ülkede vaka sayısı 576 artarken toplam vaka sayısı yapılan yeniden değerlendirme ile 283 bin 757 olarak açıklandı. Ayrıntıları paylaşılmayan yeni değerlendirmenin sonucu olarak ülkedeki resmi toplam vaka sayısı dün açıklanan 313 bin 483 sayısının yaklaşık olarak 30 bin vaka gerisine düşmüş oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

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