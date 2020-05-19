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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 35 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 19.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 35 bini aştı

Londra

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341'e yükseldi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çevre Bakanı George Eustice'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341 oldu.

Ülkede son bir günde tespit edilen 2 bin 412 yeni vakayla toplam vaka sayısı 248 bin 818’e çıktı.

İngiltere’deki toplam test sayısı da 89 bin 784 artışla 2 milyon 772 bin 552’ye yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 89’unun 69 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

İngiltere ve Galler’e ait bugün Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre de bu yıl 21 Mart-8 Mayıs'ta, son 5 yılın aynı zaman dilimi ortalamasına göre 49 bin 575 fazla ölüm gerçekleşti.

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