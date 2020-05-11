İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 32 bini aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.
Londra
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 210 kişi daha ölürken, toplam sayı 32 bin 65'e çıktı.
Son bir günde yapılan 100 bin 490 testle, toplam test sayısı mükerrerler dahil 1 milyon 921 bin 770’e, test edilen kişi sayısı da 1 milyon 400 bin 107’ye yükseldi.
Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.