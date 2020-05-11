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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 32 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 11.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 32 bini aştı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 210 kişi daha ölürken, toplam sayı 32 bin 65'e çıktı.

Son bir günde yapılan 100 bin 490 testle, toplam test sayısı mükerrerler dahil 1 milyon 921 bin 770’e, test edilen kişi sayısı da 1 milyon 400 bin 107’ye yükseldi.

Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.

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