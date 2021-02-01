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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 406 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406 artarak 106 bin 564'e yükseldi.

Bilal Acar   | 01.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 406 kişi öldü Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 607 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e çıktı.

Son 24 saatte 406 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 106 bin 564'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 296 bin 367'ye ulaştığı ülkede, 494 bin 209 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 831'i yoğun bakımda bulunuyor.

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