İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 406 kişi öldü
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406 artarak 106 bin 564'e yükseldi.
Londra
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 607 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e çıktı.
Son 24 saatte 406 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 106 bin 564'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 296 bin 367'ye ulaştığı ülkede, 494 bin 209 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 831'i yoğun bakımda bulunuyor.