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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 323 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 122 bin 70'e yükseldi.

Bilal Acar   | 25.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 323 kişi hayatını kaybetti

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 bin 985 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 154 bin 562'ye çıktı.

Son 24 saatte 323 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 122 bin 70'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 18 milyon 691 bin 835'e ulaştı, bunlardan 700 bin 718'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 16 bin 59 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 118'i yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, Birleşik Krallık Baş Tıp Görevlileri (CMOs) ülkede hastanelerde yatan hasta sayısının azalmasıyla birlikte Kovid-19 uyarı seviyesinin en yüksek olan 5'ten 4'e düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 5 aşamalı Kovid-19 uyarı seviyesi bulunuyor, 5. seviye salgının sağlık hizmetlerine ciddi baskı uyguladığı anlamına geliyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya'nın baştabipleri ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) başkanından oluşan CMOs, hükümete tavsiyelerde bulunuyor.


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