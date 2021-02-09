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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1052 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1052 artarak 113 bin 850'ye yükseldi, 12 bin 364 yeni vaka tespit edildi.

Bilal Acar   | 09.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1052 kişi öldü

Londra

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1052 artarak 113 bin 850'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 364 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 972 bin 148'e çıktı.

Son 24 saatte 1052 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 646 bin 486'ya ulaştı, bunlardan 516 bin 392'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 26 bin 723 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 230'u yoğun bakımda bulunuyor.

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