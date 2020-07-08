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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517’ye yükseldi.

Hasan Esen   | 08.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 517’ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 630 artarken, toplam sayı 286 bin 979 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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