Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 41 bin 279'a yükseldi.

Hasan Esen   | 11.06.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 151 artışla 41 bin 279'a ulaştı. Ülkede 1266 yeni vakayla toplam vaka sayısı 291 bin 409'a çıktı.

Toplam test sayısı ise dün yapılan 197 bin 7 testle 6 milyon 240 bin 801 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adamları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 115 bini aştı
Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
İran'da 127 kişi katıldıkları düğün ve davette Kovid-19'a yakalandı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AB büyükelçileri ile video konferansla toplantı yaptı

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

MotoGP'de 2020 sezonunun yenilenen takvimi açıklandı

CBI: İngiliz şirketlerin anlaşmasız ayrılığa karşı koyacak direnci yok

İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 bini geçti, Endonezya'da 2 bine yükseldi

Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da ölenlerin sayısı 8 bini geçti, Endonezya'da 2 bine yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi