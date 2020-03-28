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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.

Hasan Esen   | 28.03.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı

Londra

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artışla 1019'a ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan 1019'a yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.

Bu arada, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, belirtiler gösterdiği için kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı. 

Dün, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

Geri adım atmıştı

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

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