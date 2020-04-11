Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 875 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

Hasan Esen   | 11.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 875 oldu

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 8 bin 958’den 9 bin 875’e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974’e yükseldi.

Ülkede, hafta başında süresi olacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken, halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi. 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson pazar günü hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gün geçiren Başbakana oksijen tedavisi uygulanmıştı. Başbakanlık, dünkü açıklamasında, Johnson’ın yürümeye başladığını ve iyileşme gösterdiğini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 875 oldu
Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 643'e yükseldi

Benzer haberler

Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor

Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 875 oldu

Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 643'e yükseldi

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 643'e yükseldi
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına riayet ediliyor

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına riayet ediliyor