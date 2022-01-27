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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere'de bugünden itibaren enfeksiyon durumunda izolasyon hariç tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı.

Hasan Esen   | 27.01.2022
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Londra

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 8 Aralık'ta uygulamaya konulan "Plan B" önlemlerine "aşılama programının büyük başarısı" sayesinde son verildiği belirtildi.

Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen Kovid-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona erdi. Ancak gece kulüpleri ve tiyatrolar gibi mekanlar, gönüllü olarak uygulamaya devam edebilecek.

Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan enfeksiyon durumunda izolasyon uygulaması devam edecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada, "Kovid ile yaşamayı öğrenirken bu virüsün gitmeyeceğini açıkça görmemiz gerekiyor." diyerek hala aşı olmayanlardan aşı yaptırmalarını istedi.

Hükümet maske takma zorunluğunu kaldırsa da süpermarketler ve toplu ulaşım şirketleri müşterileri veya yolcularından maske takmaya devam etmelerini istedi.

Ülkede evden çalışma uygulaması da geçen hafta sona ermiş ve hükümet çalışanlardan ofislere dönüş için işverenleriyle görüşmelerini istemişti.

İngiltere'de vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 102 bin 292 vaka ve 346 can kaybı kaydedilmişti.



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