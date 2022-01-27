Dolar
13.64
Euro
15.22
Altın
1,796.70
ETH/USDT
2,464.90
BTC/USDT
36,600.00
BIST 100
1,997.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: WhatsApp kişisel veriler hakkında kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeli

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.01.2022
AB: WhatsApp kişisel veriler hakkında kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeli

Brüksel

AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, bunun için WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'e gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.

AB, WhatsApp'in değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay
İtalya, AB ülkelerine uyguladığı Kovid-19 seyahat tedbirlerini gevşetiyor
Adenoviral vektör Kovid-19 aşısında insan deneyleri başladı
Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı

Benzer haberler

Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

AB: WhatsApp kişisel veriler hakkında kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeli

Dijital çağda önemi artan veri korumada AB, mevzuatındaki zorlukları aşmaya çalışıyor

AB'den ticaret kısıtlamaları nedeniyle Çin'e karşı yasal süreç

AB'den ticaret kısıtlamaları nedeniyle Çin'e karşı yasal süreç

AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti

AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti
Josep Borrell: AB Ukrayna'ya Afganistan'dakine benzer durum halinde müdahale edebilmeli

Josep Borrell: AB Ukrayna'ya Afganistan'dakine benzer durum halinde müdahale edebilmeli