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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı.

Bilal Acar   | 18.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 57 Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece sayı 4 milyon 83 bin 242'ye çıktı.

Son 24 saatte 454 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 119 bin 387'ye yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı, bunlardan 573 bin 724'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 20 bin 156 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 614'ü ise yoğun bakımda bulunuyor.

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İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
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