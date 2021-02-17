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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor

İngiltere'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada gösterdiği başarının, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi.

Hasan Esen   | 17.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 aşısı sayesinde pandemide can kayıpları azalıyor

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Guardian gazetesinin yaptığı analize göre, İngiltere'de Kovid-19'dan ölümler, en yaşlı gruptakilerin üçte birinin aşı sonrası bağışıklık geliştirmeye başladığı 24 Ocak'tan bu yana 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 62 oranında düştü.

Ölümlerdeki azalama 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oldu.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. David Spiegelhalter, bu etkinin sadece karantinanın bir sonucu olamayacak kadar önemli olduğunu belirtti.

Spiegelhalter, "70 yaşın üzerindekilerdeki ölümler, artık genç yaş gruplarına göre daha hızlı düşüyor. Bu oldukça cesaret verici ve aşının etkisi olması çok muhtemel. Bakımevlerindeki salgında sert bir düşüş var." dedi.

Sağlık veri şirketi Edge Health'in Direktörü George Batchelor ise, aşının olumlu etkilerinin görülmeye başladığına inandığını vurguladı. Ancak hala temkinli olmak için nedenler bulunduğunu ifade eden Batchelor, "Ölümler hala yüksek ve aşı tedarikiyle ilgili bazı endişeler var." dedi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de, Kovid-19 vakaları, geçen haftaya oranla yaklaşık yüzde 30 düşerek 10 bin 625, ölümler ise yaklaşık yüzde 25 azalarak 799 oldu.

Ülkede en çok günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Bugüne kadar 118 bin 195 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybeden İngiltere'de 8 Aralık'tan bu yana toplamda 15,5 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı.

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