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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

İngiltere'de süpermarketler, çalışanlarını ve müşterilerini yeni tip koronavirüs salgınından korumak için önlemlerini artırıyor.

Gökhan Kurtaran   | 26.03.2020
İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, süpermarket ve eczanelerin dışında tüm işletmelerin kapatılması kararının ardından önde gelen süpermarket zincirleri, çalışanları ve müşterilerini salgından korumak amacıyla aldıkları önlemleri artırmaya başladı.

Sainsbury's, Asda ve Waitrose gibi çok sayıda süpermarket zincirinde güvenlik görevlileri, belli sayıda müşteriyi aralarında ikişer metre mesafe kalacak şekilde içeri kabul ediyor.

Lidl, Morrisons, Aldi, Iceland ise kasiyerler ile müşterilerin arasına bankalardaki gibi şeffaf bölmeler yerleştirdi. Söz konusu süpermarketlerde çalışanların sürekli olarak eldiven kullanması dikkati çekiyor.

Kasiyerler, müşterilerinden temassız kartlar ile ödeme yapmasını istiyor 

Süpermarketlerde kasalara antibakteriyel jel yerleştirilirken, kasiyerler, müşterilerinden nakit para yerine temassız kartlar ile ödeme yapmasını istiyor.

Marketlerde müşterilerin kasaya ne kadar mesafede durması gerektiğine ilişkin işaretler ve müşterileri koronavirüse ilişkin bilgilendirmeyi amaçlayan posterler olduğu görülüyor.

Artan talebi karşılamakta zorlanan süpermarket zincirleri, yakın zamanda dönemsel olarak toplam 35 bin çalışanı işe almayı planlıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 422'den 465'e yükseldi. Vaka sayısı 1.452 artarak 9 bin 529 olurken, iyileşenlerin sayısı 135'e çıktı.


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