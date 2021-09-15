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Dünya

İngiltere'de kabine değişikliği

İngiltere'de Başbakan Boris Jonhson hükümetinin ilk kabine değişikliğinde Dışişleri, Savunma, İskan, Uluslararası Ticaret ve Eğitim bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gidildi.

Hasan Esen   | 15.09.2021
İngiltere'de kabine değişikliği

Londra

Başbakanlıktan yapılan açıklamalar ve bakanların kendi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına göre Adalet Bakanı Robert Buckland, İskan Bakanı Robert Jenrick ile Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yeni kabinede kendilerine yer bulamadı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Adalet Bakanlığına getirilirken, Başbakan Yardımcılığı görevini korudu.

Raab'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'in geçen ay Taliban'ın eline geçerken tatilde olduğu ve tahliyeler için gerekli telefon görüşmesini yapmadığı ortaya çıkmış ve muhalefet istifasını istemişti.

Raab'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı'na ise Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss getirildi.


Liz Truss 

Fransa üzerinden olan göçmen akışı nedeniyle ismi görevden alınabilecekler arasında gösterilen İçişleri Bakanı Priti Patel, koltuğunu korumayı başardı.

Adalet Bakanı Buckland, karar sonrası Twitter hesabından, hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, "Başardığım her şeyle derinden gurur duyuyorum. Bir sonraki maceraya." açıklamasını yaptı.


Dominic Raab

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorluklarına rağmen eğitimde öncülük ettiğim reformlardan gurur duyduğunu belirterek, Başbakan ve hükümeti desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Williamson, salgını sırasında sene sonu sınavlarla ilgili yaşanan karışıklık nedeniyle eleştiri altındaydı.

Jenrick, bakanlığındaki herkese çalışmaları, özverileri ve dostlukları için teşekkür ederek, "Başardığımız her şeyden büyük gurur duyuyorum. Başbakan'ı ve hükümeti elimden gelen her şekilde desteklemeye devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

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