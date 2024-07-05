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Dünya

İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirdi

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi.

Behlül Çetinkaya  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirdi

LONDRA

Henüz kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, 2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.

İşçi Partisi oyların yüzde 33,8'ini, Muhafazakar Parti ise yüzde 23,7'sini aldı. Bu iki partiyi yüzde 12,2 oyla Liberal Demokrat Parti izledi. Liberal Demokratlar 71 milletvekili kazandı.

İskoçya'nın bağımsızlığını savunan İskoçya Ulusal Partisinin milletvekili sayısı 48'den 9'a düştü. Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini savunan Sinn Fein ise 2019'un ardından yine 7 milletvekilini meclise gönderme hakkı elde etti.

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın parçası olmasını savunan partiler 7, bölgeyle ilgili tutumu nötr olan Alliance Partisi ise 1 milletvekili kazandı.

Henüz tamamı kesinleşmemiş sonuçlara göre, aşırı sağcı Reform UK Partisi 4 milletvekili kazandı. Daha önce 7 kere seçime giren partinin lideri Nigel Farage, 8'inci seçiminde meclise girmeyi hak etti.

11 bakan ve eski başbakan parlamento dışında kaldı

Muhafazakar Parti'de 11 bakan ile Avam Kamarası Grup Başkanı Penny Mordaunt, parlamento dışında kalan milletvekili adayları oldu.

Parlamento dışında kalan bakanlar arasında Adalet Bakanı Alex Chalk, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Savunma Bakanı Grant Shapps, Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan, Ulaştırma Bakanı Simon Hart ve Galler Bakanı David Davies gibi isimler yer aldı.

Eski Başbakan Liz Truss da parlamentoya giremeyen Muhafazakar Partililer arasında yer aldı. Kraliçe Elizabeth'in son, Kral 3. Charles'ın ise ilk Başbakanı olarak 49 gün bu görevde kalan Truss, koltuğunu 640 oyla İşçi Partili aday Terry Jermy'ye devretti.

Truss, Kral Charles'ın tahta çıkış belgesini imzalayan isim olmuştu. Mordaunt ise Kral Charles'a taç giyme töreninde krallık görevini sembolize eden kılıcı taşıyıp takdim eden kişiydi.

İşçi Partisi Müslüman yoğunluklu bazı bölgelerde oy kaybı yaşadı

İşçi Partisi seçimi kazanırken Müslüman nüfusun yoğun olarak bulunduğu bazı bölgelerde ise oy kaybı yaşadı. Nüfusun yüzde 10'undan fazlasının Müslüman olduğu bölgelerde ortalama yüzde 11 oy kaybı yaşayan İşçi Partisinde gölge kabine üyelerinden Jonathan Ashworth, koltuğunu bağımsız aday Shockat Adam'a teslim etti.

Ashworth'un 13 yıldır temsil ettiği ve nüfusun yüzde 30'u Müslümanlardan oluşan Leicester South'ta seçimi kazanan Adam, zafer sonrası yaptığı açıklamada, "Bu Gazze için" ifadesini kullandı.

İşçi Partisi 5 sandalyeyi, Filistin destekçisi bağımsız adaylara karşı kaybetti.

Dün gece yerel saatle 22.00'de kapanan sandıkların ardından açıklanan çıkış anketi, İşçi Partisinin 410, Muhafazakar Partinin ise 131 sandalye kazanacağını öngörmüştü.

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