Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

İngiltere'de halka ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Hasan Esen   | 11.05.2020
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de halka ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.

Yol haritasında işe dönüşlerin artmasıyla hane halkı dışındakilerle temasın da artacağına dikkat çekilerek, hükümetin artık insanlara toplu taşıma araçları ve marketler gibi sosyal mesafenin her zaman mümkün olmadığı kapalı alanlarda maske takmayı tavsiye ettiği belirtildi.

Maskelerin evde kumaştan yapılabileceği, cerrahi maskelerin sağlık ve diğer çalışanlar için ayrılması gerektiği vurgulandı.

İngiltere'de hükümet, maskenin virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olduğuna dair çok az kanıt bulunduğunu savunuyordu.

Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman edinmede ciddi sıkıntı yaşadığı ülkede, geniş halk kesimlerinin cerrahi maske kullanmasının sorunu daha da derinleştireceği değerlendiriliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 32 bini geçtiği İngiltere, ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (11 Mayıs 2020)
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

Benzer haberler

Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor

Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

Manchester City'nin sahibi şirket 9'uncu kulübünü satın aldı

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu kötü günleri omuz omuza vererek dayanışmayla aşacağız

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu kötü günleri omuz omuza vererek dayanışmayla aşacağız
Koronavirüsü yenen Fatih Terim sahaya indi

Koronavirüsü yenen Fatih Terim sahaya indi
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak