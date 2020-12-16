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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

İngiltere'de Kovid-19'a karşı aşılama programının ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

Hasan Esen   | 16.12.2020
İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastaneler tarafından ilk 7 günde 137 bin 897 kişinin aşılandığını duyurdu.

Zahawi, sayıyı "gerçekten iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Buna, pazartesi günü başlayan aile hekimlikleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarındaki sayıların dahil olmadığı belirtildi.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.

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