İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de Kovid-19'a karşı aşılama programının ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.
Londra
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastaneler tarafından ilk 7 günde 137 bin 897 kişinin aşılandığını duyurdu.
Zahawi, sayıyı "gerçekten iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.
Buna, pazartesi günü başlayan aile hekimlikleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarındaki sayıların dahil olmadığı belirtildi.
Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.