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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de Bakan Dorries, son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldı.

Hasan Esen   | 11.03.2020
İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

Londra

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.

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