Dolar
18.59
Euro
18.70
Altın
1,709.36
ETH/USDT
1,299.20
BTC/USDT
18,433.00
BIST 100
4,360.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Olay yerinin gündüz görüntüleri
logo
Dünya

İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson, hakkında çıkan zorbalık iddialarının ardından görevi bıraktı.

Zuhal Demirci   | 09.11.2022
İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

Londra

İngiltere'de daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelen Williamson, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zorbalık iddialarını reddetti

Williamson, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.

Mektubunda, hakkındaki iddiaların tanımını reddeden Williamson, ancak, söz konusu iddiaların, hükümetin İngiliz halkı için yaptığı iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu kaydetti.

Williamson, "Bu nedenle, devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak ve adımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevimi bırakıyorum." açıklamasında bulundu.

Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu.

Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi

Williamson, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine dahil edilmemesine ilişkin Wendy Morton'a küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla son günlerde gündeme gelmişti.

Morton'ın, söz konusu mesajlara ilişkin Williamson hakkında partisine şikayette bulunduğu belirtilmişti.

Öte yandan, söz konusu iddiaların ardından eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de Williamson'ın zorbalığına maruz kaldıklarını öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı greve gidecek

Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında

İngiliz Başbakan Sunak'tan, iklim değişikliği konusunda daha hızlı hareket edilmesi çağrısı

İngiliz Başbakan Sunak'tan, iklim değişikliği konusunda daha hızlı hareket edilmesi çağrısı
İngiltere'de konut fiyatları, ekimde Şubat 2021'den itibaren en sert düşüşü kaydetti

İngiltere'de konut fiyatları, ekimde Şubat 2021'den itibaren en sert düşüşü kaydetti
Japonya, Hint-Pasifik caydırıcılığı için İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak

Japonya, Hint-Pasifik caydırıcılığı için İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet